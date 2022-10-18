Урон светофору оценен в 130 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) местный житель снес рукой мигающий светофор. Устройство стояло у местной школы, а вандала зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает газета «Камские Зори» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Компания из трех человек шла по тротуару вдоль бульвара Строителей. Внезапно один мужчина нанес удар рукой по мигающему „одинарному“ светофору, что стоит напротив школы № 2. Как ни в чем не бывало, друзья прошагали дальше», — говорится в группе.

Светофор на солнечных батарейках был установлен у перехода по требованию ГИБДД. Подобные светофоры часто ставят у школ, чтобы водители снижали скорость и избегали ДТП с детьми. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей. Всех, кто имеет какую-либо информацию о злоумышленнике, просят сообщить в полицию.

Ранее стало известно о случае вандализма в городском парке Кунгура. Там подростки изрезали приветственные баннеры с историей города.