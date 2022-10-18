18 октября 2022

В Пермском крае вандал рукой снес светофор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Урон светофору оценен в 130 тысяч рублей Фото:

В Добрянке (Пермский край) местный житель снес рукой мигающий светофор. Устройство стояло у местной школы, а вандала зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает газета «Камские Зори» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Компания из трех человек шла по тротуару вдоль бульвара Строителей. Внезапно один мужчина нанес удар рукой по мигающему „одинарному“ светофору, что стоит напротив школы № 2. Как ни в чем не бывало, друзья прошагали дальше», — говорится в группе.

Светофор на солнечных батарейках был установлен у перехода по требованию ГИБДД. Подобные светофоры часто ставят у школ, чтобы водители снижали скорость и избегали ДТП с детьми. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей. Всех, кто имеет какую-либо информацию о злоумышленнике, просят сообщить в полицию.

Ранее стало известно о случае вандализма в городском парке Кунгура. Там подростки изрезали приветственные баннеры с историей города.

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В Добрянке (Пермский край) местный житель снес рукой мигающий светофор. Устройство стояло у местной школы, а вандала зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает газета «Камские Зори» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Компания из трех человек шла по тротуару вдоль бульвара Строителей. Внезапно один мужчина нанес удар рукой по мигающему „одинарному“ светофору, что стоит напротив школы № 2. Как ни в чем не бывало, друзья прошагали дальше», — говорится в группе. Светофор на солнечных батарейках был установлен у перехода по требованию ГИБДД. Подобные светофоры часто ставят у школ, чтобы водители снижали скорость и избегали ДТП с детьми. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей. Всех, кто имеет какую-либо информацию о злоумышленнике, просят сообщить в полицию. Ранее стало известно о случае вандализма в городском парке Кунгура. Там подростки изрезали приветственные баннеры с историей города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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