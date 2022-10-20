В ХМАО осудили мужчину за убийство ножом и табуреткой

Суд Нижневартовска назначил мужчине 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) осудили мужчину, который убил собутыльника ножом и табуретом, а потом лег спать. Информация появилась на сайте регионального СКР.

«Во время распития алкоголя между подсудимым и его гостем произошел конфликт. Мужчина нанес гостю удар деревянным табуретом в область головы, от которого тот упал, а затем — не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди и спины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, оставив нож в теле убитого, лег спать», — уточнили в Следственном комитете.

Нижневартовский горсуд назначил мужчине 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Когалыма подозревают в убийстве своего собутыльника и покушении на свидетеля, от которого он тоже пытался избавиться. Обвиняемый вину признал частично. Сейчас уголовное дело направили в суд.