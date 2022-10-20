20 октября 2022

Гергиев даст концерт для семей мобилизованных из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский филармонический оркестр на крыше ЖК Форум Сити. Екатеринбург, оркестр, музыканты, уральский филармонический оркестр
Один из старейших оркестров России выступит для семей мобилизованных в ХМАО Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст в «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) два концерта для семей мобилизованных. Об этом сообщается на странице концертного зала «ВКонтакте».

«24 октября пройдут два концерта на безвозмездной основе для социальных категорий граждан. В частности: школьников, студентов вузов и ссузов, семей мобилизованных граждан, беженцев из ЛНР, ДНР, Украины, которые проживают в ХМАО, почетных граждан и ветеранов», — рассказали в пресс-службе концертной площадки.

Валерий Гергиев — это художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Кроме того, он имеет звания Герой Труда Российской Федерации и народный артист Российской Федерации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст в «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) два концерта для семей мобилизованных. Об этом сообщается на странице концертного зала «ВКонтакте». «24 октября пройдут два концерта на безвозмездной основе для социальных категорий граждан. В частности: школьников, студентов вузов и ссузов, семей мобилизованных граждан, беженцев из ЛНР, ДНР, Украины, которые проживают в ХМАО, почетных граждан и ветеранов», — рассказали в пресс-службе концертной площадки. Валерий Гергиев — это художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Кроме того, он имеет звания Герой Труда Российской Федерации и народный артист Российской Федерации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...