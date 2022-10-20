Гергиев даст концерт для семей мобилизованных из ХМАО

Один из старейших оркестров России выступит для семей мобилизованных в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст в «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) два концерта для семей мобилизованных. Об этом сообщается на странице концертного зала «ВКонтакте».

«24 октября пройдут два концерта на безвозмездной основе для социальных категорий граждан. В частности: школьников, студентов вузов и ссузов, семей мобилизованных граждан, беженцев из ЛНР, ДНР, Украины, которые проживают в ХМАО, почетных граждан и ветеранов», — рассказали в пресс-службе концертной площадки.

Валерий Гергиев — это художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Кроме того, он имеет звания Герой Труда Российской Федерации и народный артист Российской Федерации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России.