Прокуратура и СК вмешались в дело о падении ребенка в Сургуте

Прокуратура и СК дадут оценку действиям родителей
Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
«В ходе проверки прокуратурой и следственным комитетом будет дана оценка исполнения закона безопасности несовершеннолетних. Так же ведомства оценят действия родителей по воспитанию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что 20 октября 2022 года полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома в Сургуте. Малолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение.
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