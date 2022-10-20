20 октября 2022

Прокуратура и СК вмешались в дело о падении ребенка в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Прокуратура и СК дадут оценку действиям родителей Фото:

Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

«В ходе проверки прокуратурой и следственным комитетом будет дана оценка исполнения закона безопасности несовершеннолетних. Так же ведомства оценят действия родителей по воспитанию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что 20 октября 2022 года полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома в Сургуте. Малолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение.

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Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. «В ходе проверки прокуратурой и следственным комитетом будет дана оценка исполнения закона безопасности несовершеннолетних. Так же ведомства оценят действия родителей по воспитанию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что 20 октября 2022 года полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома в Сургуте. Малолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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