Прокуратура и СК вмешались в дело о падении ребенка в Сургуте

21 октября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Прокуратура и СК дадут оценку действиям родителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. «В ходе проверки прокуратурой и следственным комитетом будет дана оценка исполнения закона безопасности несовершеннолетних. Так же ведомства оценят действия родителей по воспитанию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что 20 октября 2022 года полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома в Сургуте. Малолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. «В ходе проверки прокуратурой и следственным комитетом будет дана оценка исполнения закона безопасности несовершеннолетних. Так же ведомства оценят действия родителей по воспитанию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что 20 октября 2022 года полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома в Сургуте. Малолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение.