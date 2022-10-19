19 октября 2022

В Сургуте с 7 этажа упал полуторагодовалый ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна 7 этажа многоэтажки в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) из окна квартиры на 7 этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила журналисту URA.RU, что за его жизнь сейчас борются врачи.

«С 7 этажа многоэтажного дома по улице Пушкина, 22 в Сургуте из окна упал полуторагодовалый ребенок. Причины происшествия устанавливаются. За жизнь мальчика борются врачи», — дала комментарий Абмайкина корреспонденту агентства по телефону.

На месте работают сотрудники полиции, которые расследуют все обстоятельства происшествия. Подробностей о состоянии пострадавшего мальчика на момент публикации новости корреспонденту выяснить не удалось. «Пока данных о его состоянии нет, с ним работают врачи. Родители ребенка на месте, сейчас их опрашивают полицейские», — уточнила Абмайкина.

Ранее URA.RU писало о подростке, который выпал из окна многоэтажки в поселке Федоровский (ХМАО). Девушка находилась в сознании до приезда бригады скорой помощи, но скончалась по дороге в больницу.

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В Сургуте (ХМАО) из окна квартиры на 7 этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила журналисту URA.RU, что за его жизнь сейчас борются врачи. «С 7 этажа многоэтажного дома по улице Пушкина, 22 в Сургуте из окна упал полуторагодовалый ребенок. Причины происшествия устанавливаются. За жизнь мальчика борются врачи», — дала комментарий Абмайкина корреспонденту агентства по телефону. На месте работают сотрудники полиции, которые расследуют все обстоятельства происшествия. Подробностей о состоянии пострадавшего мальчика на момент публикации новости корреспонденту выяснить не удалось. «Пока данных о его состоянии нет, с ним работают врачи. Родители ребенка на месте, сейчас их опрашивают полицейские», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU писало о подростке, который выпал из окна многоэтажки в поселке Федоровский (ХМАО). Девушка находилась в сознании до приезда бригады скорой помощи, но скончалась по дороге в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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