В Сургуте с 7 этажа упал полуторагодовалый ребенок

В Сургуте (ХМАО) из окна квартиры на 7 этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила журналисту URA.RU, что за его жизнь сейчас борются врачи.
«С 7 этажа многоэтажного дома по улице Пушкина, 22 в Сургуте из окна упал полуторагодовалый ребенок. Причины происшествия устанавливаются. За жизнь мальчика борются врачи», — дала комментарий Абмайкина корреспонденту агентства по телефону.
На месте работают сотрудники полиции, которые расследуют все обстоятельства происшествия. Подробностей о состоянии пострадавшего мальчика на момент публикации новости корреспонденту выяснить не удалось. «Пока данных о его состоянии нет, с ним работают врачи. Родители ребенка на месте, сейчас их опрашивают полицейские», — уточнила Абмайкина.
Ранее URA.RU писало о подростке, который выпал из окна многоэтажки в поселке Федоровский (ХМАО). Девушка находилась в сознании до приезда бригады скорой помощи, но скончалась по дороге в больницу.
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