Глава Крыма ввел высокий уровень террористической опасности

21 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В Крыму введен высокий (желтый) уровень террористической угрозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму введен высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов. «С 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — уточнил он. Ранее Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма. Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму и ряде других регионов Южного и Центрального федеральных округов введен режим повышенной готовности.

В Крыму введен высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов. «С 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — уточнил он. Ранее Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма. Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму и ряде других регионов Южного и Центрального федеральных округов введен режим повышенной готовности.