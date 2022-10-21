Глава Крыма ввел высокий уровень террористической опасности

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, аксенов сергей
В Крыму введен высокий (желтый) уровень террористической угрозы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Крыму введен высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

«С 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — уточнил он. Ранее Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма.

Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму и ряде других регионов Южного и Центрального федеральных округов введен режим повышенной готовности.

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В Крыму введен высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов. «С 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — уточнил он. Ранее Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма. Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму и ряде других регионов Южного и Центрального федеральных округов введен режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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