Глава Крыма ввел высокий уровень террористической опасности

В Крыму введен высокий (желтый) уровень террористической угрозы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму введен высокий уровень террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.
«С 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — уточнил он. Ранее Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма.
Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Крыму и ряде других регионов Южного и Центрального федеральных округов введен режим повышенной готовности.
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