Американцы решили голосовать на выборах за тех, кто пообещал оставить Украину без помощи

21 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Американские комментаторы посчитали, что у Украины есть какой-то компромат на Байдена, раз он отправляет Киеву такие огромные деньги Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели издания Daily Mail обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. Причиной тому стало осуждение с его стороны республиканцев, которые решили сократить помощь Украине в случае победы на выборах. «Республиканцы собираются перестать отправлять деньги Украине? Уговорили! Я голосую за республиканцев», — заявил go2997. Пользователь Squeepire добавил: «Нам необходимо сначала поработать над собой. Перестаньте отдавать деньги другим! Решите сначала наши проблемы». «Джо еще ни разу не оказался прав в вопросах внешней политики, поэтому действовать вопреки его внешнеполитическим целям — это отличная идея», — прокомментировал Jeffrey Max. С нему присоединился Elizabethxf, заявив: «Должно быть, у Украины есть какой-то серьезный компромат на слабоумного Джо». Он отметил, что отправка Украине такого большого количества денег — крайне нерациональный шаг. «Байден — идиот, и это он ничего не понимает», — написал Tascott, добавив, что США не могут вечно отправлять Украине миллиарды долларов, пока сами Штаты стремительно погружаются в упадок. «Украину не зря называют главной машиной для отмывания денег в мире», — поддержал Fly Falcon. Он отметил, что Байден показал всему миру, как наживаться на других. Ранее сообщалось, что республиканцы США решили перебросить финансы на борьбу с Китаем или на решение проблем внутри государства, передает RT. Возник риск того, что США прекратят оказывать помощь в случае победы республиканской партии на выборах. Позже президент Байден выступил с осуждением такого решения, сообщили в LIFE .

Читатели издания Daily Mail обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. Причиной тому стало осуждение с его стороны республиканцев, которые решили сократить помощь Украине в случае победы на выборах. «Республиканцы собираются перестать отправлять деньги Украине? Уговорили! Я голосую за республиканцев», — заявил go2997. Пользователь Squeepire добавил: «Нам необходимо сначала поработать над собой. Перестаньте отдавать деньги другим! Решите сначала наши проблемы». «Джо еще ни разу не оказался прав в вопросах внешней политики, поэтому действовать вопреки его внешнеполитическим целям — это отличная идея», — прокомментировал Jeffrey Max. С нему присоединился Elizabethxf, заявив: «Должно быть, у Украины есть какой-то серьезный компромат на слабоумного Джо». Он отметил, что отправка Украине такого большого количества денег — крайне нерациональный шаг. «Байден — идиот, и это он ничего не понимает», — написал Tascott, добавив, что США не могут вечно отправлять Украине миллиарды долларов, пока сами Штаты стремительно погружаются в упадок. «Украину не зря называют главной машиной для отмывания денег в мире», — поддержал Fly Falcon. Он отметил, что Байден показал всему миру, как наживаться на других. Ранее сообщалось, что республиканцы США решили перебросить финансы на борьбу с Китаем или на решение проблем внутри государства, передает RT. Возник риск того, что США прекратят оказывать помощь в случае победы республиканской партии на выборах. Позже президент Байден выступил с осуждением такого решения, сообщили в LIFE.