По некоторым прогнозам, осадков не должно было быть как минимум до конца недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург накрыл мощный снегопад. Во многом неожиданно — ведь синоптики расходились в прогнозах, ждать ли осадков. ГИБДД уже предупредило водителей.

«Можно надеяться, что до конца октября зима на Среднем и Южном Урале еще не установится, хотя отрицательных температур станет больше, и осадки будут выпадать все больше в виде снега и мокрого снега. Впрочем, их будет немного, два-три дня с небольшими осадками. Ночью в ближайшие дни и на следующей неделе температура воздуха ожидается преимущественно 0,-5°, днем +1, +6°», — сказано в последнем сообщении Уральского гидромета. По прогнозу сервиса Gismeteo, осадки не ожидались вплоть до конца недели.

В отделении пропаганды Госавтоинспекции еще днем 21 октября предупредили, что автовладельцам стоит сменить стиль вождения. «Следует быть еще более внимательным и воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности», — заявили в ведомстве.

Также рекомендовано следить за дистанцией и боковым интервалов между машинами и использовать противотуманные фары. «При проезде пешеходных переходов необходимо заранее снижать скорость», — предупредили в ГИБДД.