В ЯНАО судятся с детским садиком за долги

В ЯНАО подан иск на детский сад за задолженность по коммунальным платежам

В Ноябрьске на детский сад подан иск за долги по коммунальным платежам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» подали в суд за долги по коммунальным платежам. Информация размещена на сайте арбитражного суда ЯНАО.

«АО „Энергогаз-Ноябрьск“ обратилось в арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к МБДОУ „Колокольчик“ города Ноябрьск о взыскании задолженности за горячее водоснабжение в размере 204 611 рублей 94 копейки», — говорится в сообщении.

Руководству обозначили срок для погашения задолженности. Если оплата по счетам поступит до 8 ноября 2022 года, то дело будет закрыто.

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