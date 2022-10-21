21 октября 2022
20 октября 2022

В ЯНАО судятся с детским садиком за долги

В ЯНАО подан иск на детский сад за задолженность по коммунальным платежам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске на детский сад подан иск за долги по коммунальным платежам Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» подали в суд за долги по коммунальным платежам. Информация размещена на сайте арбитражного суда ЯНАО.

«АО „Энергогаз-Ноябрьск“ обратилось в арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к МБДОУ „Колокольчик“ города Ноябрьск о взыскании задолженности за горячее водоснабжение в размере 204 611 рублей 94 копейки», — говорится в сообщении.

Руководству обозначили срок для погашения задолженности. Если оплата по счетам поступит до 8 ноября 2022 года, то дело будет закрыто.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб. Администрация сельского поселения Половинка в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» подали в суд за долги по коммунальным платежам. Информация размещена на сайте арбитражного суда ЯНАО. «АО „Энергогаз-Ноябрьск“ обратилось в арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к МБДОУ „Колокольчик“ города Ноябрьск о взыскании задолженности за горячее водоснабжение в размере 204 611 рублей 94 копейки», — говорится в сообщении. Руководству обозначили срок для погашения задолженности. Если оплата по счетам поступит до 8 ноября 2022 года, то дело будет закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заставила мэра оплатить ущерб. Администрация сельского поселения Половинка в лице главы заключила два контракта на постройку хоккейного корта с превышением бюджетных лимитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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