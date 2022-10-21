По словам местных жителей, один из мошенников похож на народного артиста РФ Филиппа Киркорова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) жалуются на лже-коммунальщиков, которые ходят по домам, интересуются состоянием воды и навязывают платные ремонтные услуги. Верхнепышминцы даже нашли схожесть одного из лже-коммунальщиков с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

«Осторожно мошенники! Два молодых человека ходят по квартирам, спрашивают есть ли жалобы на воду. Они не от наших управляющих компаний. У одного удостоверение вообще с печатью Санкт-Петербурга», — пишет сообщество «Верхняя Пышма Серднеуральск 8 район», ссылаясь на очевидцев. При этом люди отмечают, что мужчина похож на известного певца. «Это Киркоров?», — задается вопросом житель. «Да, он самый. Санкции, концертов нет», — ехидно добавляет другой мужчина.

По словам очевидцев, мужчина ходит по домам с девушкой. «С этим молодым человеком ходит еще и дамочка. На Уральских рабочих ходили и на Юбилейной по домам прошлись», — рассказывает женщина. Жители города утверждают, что лже-коммунальщики ходят к пенсионерам и предлагают им различные платные услуги по ремонту.

Одна женщина после визита мошенников обратилась в полицию. «На девушку написано заявление», — заявила женщина. Другая жительница рассказала, что один из мошенников представился журналистом.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в МО МВД России «Верхнепышминский» и МУП «Водоканал» города Верхняя Пышма с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее агентство писало о мошенниках, которые украли у пожилого жителя Екатеринбурга 4,2 млн рублей. Полиция смогла установить личность одного из преступников и задержать его.

Очевидцам удалось сфотографировать мужчину Фото: сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте»

На напарницу мужчины написали заявление в полицию Фото: соцсети