21 октября 2022

В Челябинске ночью горела квартира на Большой Эльтонской

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
Пожар был ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Фото:

Сегодня в Челябинске горела квартира по адресу: ул. Большая Эльтонская, 30Б. Пожар случился около четырех часов утра. Жители подъезда во время пожара самостоятельно эвакуировались.

«Было возгорание вещей б/у на балконе одной из квартир. Самостоятельно из квартиры вышли двое взрослых и один ребенок, из подъезда — 15 человек: десять взрослых и пятеро детей. Пожар ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространения в квартиры не допущено» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причина пожара устанавливается.

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Сегодня в Челябинске горела квартира по адресу: ул. Большая Эльтонская, 30Б. Пожар случился около четырех часов утра. Жители подъезда во время пожара самостоятельно эвакуировались. «Было возгорание вещей б/у на балконе одной из квартир. Самостоятельно из квартиры вышли двое взрослых и один ребенок, из подъезда — 15 человек: десять взрослых и пятеро детей. Пожар ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространения в квартиры не допущено» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Причина пожара устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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