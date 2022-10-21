В Челябинске ночью горела квартира на Большой Эльтонской

Пожар был ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона
Сегодня в Челябинске горела квартира по адресу: ул. Большая Эльтонская, 30Б. Пожар случился около четырех часов утра. Жители подъезда во время пожара самостоятельно эвакуировались.
«Было возгорание вещей б/у на балконе одной из квартир. Самостоятельно из квартиры вышли двое взрослых и один ребенок, из подъезда — 15 человек: десять взрослых и пятеро детей. Пожар ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространения в квартиры не допущено» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Причина пожара устанавливается.
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