В Челябинске ночью горела квартира на Большой Эльтонской

Пожар был ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня в Челябинске горела квартира по адресу: ул. Большая Эльтонская, 30Б. Пожар случился около четырех часов утра. Жители подъезда во время пожара самостоятельно эвакуировались.

«Было возгорание вещей б/у на балконе одной из квартир. Самостоятельно из квартиры вышли двое взрослых и один ребенок, из подъезда — 15 человек: десять взрослых и пятеро детей. Пожар ликвидирован сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, распространения в квартиры не допущено» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причина пожара устанавливается.