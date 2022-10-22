Британцы обрушились на Зеленского, поддержавшего возвращение Бориса Джонсона

Читатели Daily Mail отметили, что Украина пользуется Великобританией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Великобритании обрушились с критикой на украинские власти после их публикации в своем официальном twitter-аккаунте (Twitter заблокирован на территории РФ) поста в поддержку возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Читатели британской газеты Daily Mail оказались недовольны позицией украинских властей, обвинив их в преследовании только своих интересов и влезании в демократию суверенной нации.

«Печально, что политика сейчас направлена на благо других наций за счет британцев, и почему-то люди считают это приемлемым. Что заставляет его (Зеленского) думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело, решать британцам. Другие могут держаться подальше от него», — поделился мнением Mx.

«Великобритания — не дойная корова для Украины», — написал пользователь с никнеймом Ширл-Ливерпуль. По его мнению, помощь Джонсона Украине — единственная причина, по которой Киев рад его возвращению.

«Возвращение Бориса будет большим событием для Украины и большим для Бориса, который сможет вернуться к жизни в своих Черчилльских фантазиях», — предположил пользователь с никнеймом Англия. Он, однако, отметил, что оно не будет таким большим для английского налогоплательщика, который будет платить по счетам столько же, «сколько США выделяет для военной помощи Украине».

«Почему мы позволяем Украине вмешиваться в нашу демократию?», — возмутился Kevinwatts. А пользователь с никнеймом Джовер был лаконичным, написав «хватит уже клоунов».

Ранее Лиз Трасс объявила о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. После чего Борис Джонсон заявил о желании вновь выдвигаться на пост премьер-министра. Больше половины британцев не желают снова видеть Джонсона на посту премьер-министра, сообщает Nation News.