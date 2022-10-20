The Times: Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

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В Британии гадают, возможно ли второе пришествие Джонсона Фото:

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Об этом сообщает The Times.

«Джонсон считает свое участие в выборах вопросом национальных интересов. Он верит, что сможет „перевернуть“ Консервативную партию», — пишет издание.

Джонсон покинул пост премьер-министра шесть недель назад. Его преемница Лиз Трасс продержалась на посту всего 44 дня и ушла после ряда провальных решений. Нового премьер-министра обещали выбрать в течение недели. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал URA.RU главную ошибку Трасс: она пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намерен участвовать в конкурсе, чтобы заменить на посту главы кабмина ушедшую в отставку Лиз Трасс. Об этом сообщает The Times. «Джонсон считает свое участие в выборах вопросом национальных интересов. Он верит, что сможет „перевернуть“ Консервативную партию», — пишет издание. Джонсон покинул пост премьер-министра шесть недель назад. Его преемница Лиз Трасс продержалась на посту всего 44 дня и ушла после ряда провальных решений. Нового премьер-министра обещали выбрать в течение недели. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал URA.RU главную ошибку Трасс: она пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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