Украинские власти сообщили о массовых взрывах

В нескольких регионах слышны взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны.
«По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО.
В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер