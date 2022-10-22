Украинские власти сообщили о массовых взрывах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, танк, взрыв, спецоперация, боевое слаживание
В нескольких регионах слышны взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны.

«По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО.

В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны. «По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...