Украинские власти сообщили о массовых взрывах

22 октября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

В нескольких регионах слышны взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны. «По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

В Одесской, Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, ведется обстрел южных районов страны. «По одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар», — написал Братчук в своем telegram-канале. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. В Одесской области, как передают местные СМИ, также прозвучал взрыв. Над местом прилета поднялся столб дыма. Также сообщается о взрывах в Черниговской, Хмельницкой и Кировоградской областях, которые спровоцировали перебои со светом и интернетом. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.