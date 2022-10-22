Кириенко: Россия выиграет любую войну, если она будет народной

22 октября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко подчеркнул, что Россия выиграет любую войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия выиграет и «горячую» и экономическую «войну» Украины против РФ, если она будет народной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война», — пояснил он во время Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция велась на официальном сайте форума. Кроме того, Кириенко отметил роль добровольческого движения «Мы вместе» в ходе специальной военной операции. Их задача состоит в том, чтобы оказывать поддержку семьям тех людей, которые отправились на фронт. И эта поддержка может оказаться любой — кому-то нужно помочь наколоть дрова или выгулять собаку. Или же может помочь и простое, доброе слово. «В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение», — подчеркнул Кириенко. Он уточнил, что в настоящий момент многие школьники страны включились в добровольческую работу в рамках нового Российского движения детей и молодежи. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что помощи участникам СВО может быть любой, вплоть до письма поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, основной задачей является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выиграет и «горячую» и экономическую «войну» Украины против РФ, если она будет народной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война», — пояснил он во время Всероссийского форума классных руководителей. Трансляция велась на официальном сайте форума. Кроме того, Кириенко отметил роль добровольческого движения «Мы вместе» в ходе специальной военной операции. Их задача состоит в том, чтобы оказывать поддержку семьям тех людей, которые отправились на фронт. И эта поддержка может оказаться любой — кому-то нужно помочь наколоть дрова или выгулять собаку. Или же может помочь и простое, доброе слово. «В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение», — подчеркнул Кириенко. Он уточнил, что в настоящий момент многие школьники страны включились в добровольческую работу в рамках нового Российского движения детей и молодежи. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что помощи участникам СВО может быть любой, вплоть до письма поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, основной задачей является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.