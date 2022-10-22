Джонсону дали право баллотироваться на пост премьер-министра Великобритании

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует на пост премьер-министра

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует пост премьер-министра. Об этом сообщает Sky News.

«Гонка за место следующего лидера Консервативной партии идет полным ходом; три кандидата претендуют на выдвижение. <…> Борис Джонсон <…> скорее всего, останeтся», — сообщила изданию министр торговли Пенни Мордаунт. Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов.

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует пост премьер-министра. Об этом сообщает Sky News. «Гонка за место следующего лидера Консервативной партии идет полным ходом; три кандидата претендуют на выдвижение. <…> Борис Джонсон <…> скорее всего, останeтся», — сообщила изданию министр торговли Пенни Мордаунт. Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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