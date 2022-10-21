На кладбище стихийно хоронили питомцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области сносят стихийное кладбище домашних животных. В мэрии Озерска ответила на претензии недовольных жителей, хоронивших там своих питомцев, в соцсетях.

«Кладбище разровняли. Хозяин, прибери. А сейчас где хоронить будут?», — говорится в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Посты с похожим содержанием собрали свыше 300 комментариев. Многие местные жители выразили недоумение, чем могли помешать захоронения любимцев. В мэрии Озерска ответили на претензии горожан.

«Ликвидация несанкционированного кладбища — суровая необходимость и в данном случае не входит в компетенцию администрации. По информации Областного государственного бюджетного учреждения „Озерская ветеринарная станция“, по действующему законодательству хоронить трупы животных категорически запрещено», — прокомментировали в соцсети «ВКонтакте» представители мэрии Озерска.

В мэрии добавили, что санкционированных кладбищ для домашних животных в России нет, это запрещено законом. Тела животных подлежит сжигать в печах либо хоронить в скотомогильниках. Можно передать тело животного в местную ветстанцию на утилизацию.

«Захоронения животных в землю опасны, так как нет гарантии, что их не разроют другие животные, не размоют грунтовые воды, и что возбудители инфекционных болезней, ставших причиной гибели животного, не станут источником заражения других животных и людей. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность КоАП РФ Статья 10.8. часть 3. Штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей», — добавили в мэрии.

Бульдозер снес стихийные надгробия домашних животных Сообществ «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».