В Сургуте волонтеры ищут пропавшего 65-летнего мужчину. Фото

23 октября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Волонтеры отряда приступили к поискам мужчины (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ищут пропавшего 65-летнего Александра Подгорбунских. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ» в соцсети «ВКонтакте». «Сургут, внимание! Помогите найти человека! Пропал Александр Подгорбунских, 1956 г. р. С 22 октября 2022 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. По данным волонтеров, рост мужчины — 170 сантиметров. Он был одет в пуховик, спортивные брюки, вязаную шапку и зимние ботинки черного цвета. С собой у пропавшего была черно-зеленая спортивная сумка. Приметы: голубые глаза, седые волосы, худощавое телосложение. Всех, кому что-то либо известно о пропавшем мужчине, просят связаться с инфоргами поиска по телефонам 8-905-055-26-49 и 8-982-22-49-767. Информацию также можно сообщить на круглосуточную горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме (ХМАО) ищут 51-летнюю Ольгу Малыгину. Женщина пропала 29 сентября. «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ», «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) ищут пропавшего 65-летнего Александра Подгорбунских. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ» в соцсети «ВКонтакте». «Сургут, внимание! Помогите найти человека! Пропал Александр Подгорбунских, 1956 г. р. С 22 октября 2022 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. По данным волонтеров, рост мужчины — 170 сантиметров. Он был одет в пуховик, спортивные брюки, вязаную шапку и зимние ботинки черного цвета. С собой у пропавшего была черно-зеленая спортивная сумка. Приметы: голубые глаза, седые волосы, худощавое телосложение. Всех, кому что-то либо известно о пропавшем мужчине, просят связаться с инфоргами поиска по телефонам 8-905-055-26-49 и 8-982-22-49-767. Информацию также можно сообщить на круглосуточную горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112. Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме (ХМАО) ищут 51-летнюю Ольгу Малыгину. Женщина пропала 29 сентября.