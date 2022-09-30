В Когалыме (ХМАО) ищут 51-летнюю Ольгу Малыгину, пропавшую 29 сентября. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ» в соцсети «ВКонтакте».
«Когалым, помогите найти человека! Пропала Ольга Малыгина, 51 год (1971 г. р.), с 29 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе.
Рост женщины — 170 сантиметров. Приметы: худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, зелено-карие глаза. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей женщине, просят связаться с инфоргом поиска по телефону 8-982-22-497-67. Также можно сообщить информацию на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112.
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