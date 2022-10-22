22 октября 2022

В Киеве объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога звучит в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации.

Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. В субботу в Одесской, Киевской и Черкасской областях были слышны взрывы. Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Полтавской областях.

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Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации. Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. В субботу в Одесской, Киевской и Черкасской областях были слышны взрывы. Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Полтавской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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