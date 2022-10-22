Воздушная тревога звучит в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации.
Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. В субботу в Одесской, Киевской и Черкасской областях были слышны взрывы. Также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Полтавской областях.
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