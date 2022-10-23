Из-за крушения истребителя в Иркутске 150 домов остались без света

23 октября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

150 домов в микрорайоне Ново-Ленино остались без света Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске оказались обесточены 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. «150 домов без света», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального правительства. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение авиастроительной корпорации, Су-30СМ участвовал в приемо-сдаточном полете. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и МЧС России подтвердили смерть двух пилотов. ОАК устанавливает степень ущерба на земле и находится во взаимодействии с чрезвычайными службами. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.

В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске оказались обесточены 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. «150 домов без света», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального правительства. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение авиастроительной корпорации, Су-30СМ участвовал в приемо-сдаточном полете. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и МЧС России подтвердили смерть двух пилотов. ОАК устанавливает степень ущерба на земле и находится во взаимодействии с чрезвычайными службами. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.