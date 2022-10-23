Из-за крушения истребителя в Иркутске 150 домов остались без света

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Разное. Курган, лампа, абажур, люстра, свет в квартире
150 домов в микрорайоне Ново-Ленино остались без света Фото:
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске оказались обесточены 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения.

«150 домов без света», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального правительства. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение авиастроительной корпорации, Су-30СМ участвовал в приемо-сдаточном полете. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и МЧС России подтвердили смерть двух пилотов. ОАК устанавливает степень ущерба на земле и находится во взаимодействии с чрезвычайными службами. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.

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В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске оказались обесточены 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. «150 домов без света», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального правительства. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В результате крушения никто из местных жителей не пострадал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение авиастроительной корпорации, Су-30СМ участвовал в приемо-сдаточном полете. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и МЧС России подтвердили смерть двух пилотов. ОАК устанавливает степень ущерба на земле и находится во взаимодействии с чрезвычайными службами. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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