Чехии грозит распад из-за санкций против России

Чехии грозит распад из-за санкций против Российской Федерации

Чехия находится под угрозой распада из-за санкций РФ, считает Павел Янечек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз (ЕС) не сможет найти замену российскому газу, ведь это стратегическое сырье, отсутствие которого может привести к распаду Чешского государства. Об этом заявил экс-глава газовой компании «Prazska plynarenska» Павел Янечек.

«Если возникнет острый дефицит природного газа, все противники в итоге осознают, что природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью Чешского государства», — сообщил Яничек в интервью Parlamentní listy.

Янечек отметил, что Будапешт договорился с Сербией о том, что при прекращении поставок природного газа Венгрия будет снабжать страну газом из Российской Федерации за счет выделенных ей квот. «Чешской Республике тоже стоило бы подумать о такой схеме» — добавил бывший глава газовой компании. Также он указал, что правительство могло бы договориться с Германией, ведь чем больше наладится связей такого рода, тем будет лучше для Чешской Республики, ее граждан и промышленности.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Ранее сообщалось, что Россия ответит на агрессивную политику Чехии и не будет закрывать глаза на любые негативные проявления со стороны чешских властей.