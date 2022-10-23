Тюменские таксисты готовятся к забастовке

Тюменские таксисты жалуются на низкие тарифы агрегаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси, подключенные к агрегатору «Яндекс.Go» планируют провести «тихую забастовку» из-за недовольства низкими тарифами на пассажироперевозки. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков, который сотрудничает с компанией.

«После введения нового тарифа „Вместе“, доходы тюменских таксистов резко упали. Да, для пассажиров скидываться с незнакомыми людьми на поездку выгодно. Но водители, в конечном итоге, зарабатывают значительно меньше, чем на том же „Экономе“. Поэтому некоторые таксисты планируют провести „тихую забастовку“. То есть, они попросту не выйдут на работу в утренний час пик и создадут тюменцам определенные сложности. Из-за этого кто-то может опоздать на работу, кто-то — на самолет. Тут как повезет. Но главная цель — привлечь внимание к проблеме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на фоне падения доходов, многие таксисты перешли на другую работу. «Зарплаты действительно ощутимо упали. Люди уходят из профессии, потому что фактически работают за еду. А некоторым заработанных денег даже на нее не хватает», — добавил источник URA.RU.

В адрес агрегатора «Яндекс.Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты планировали объявить забастовку. Однако отказались от этой идеи из-за пандемии коронавируса.