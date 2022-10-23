23 октября 2022

В Екатеринбурге студентов-юристов оставили без праздника из-за спецоперации

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День бармена в баре
В УрГЮУ решили сократить количество развлекательных мероприятий, но полностью от них отказываться не намерены Фото:

Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик заявил, что в вузе отказались от «Дня первокурсника», так как руководство посчитало неуместным проводить развлекательные мероприятия по время проведения спецоперации и частичной мобилизации. Деньги, запланированные на развлечения, отправятся на гуманитарные цели. Об этом Бублик рассказал корреспонденту URA.RU.

«В вузе принято решение сосредоточиться на научных, общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Мероприятия развлекательного формата пока идут вразрез с текущей повесткой, их количество будет сокращено», — заявил ректор УрГЮУ.

Бублик подчеркнул, что полностью развлекательные мероприятия не отменяются: так, в октябре на площадке ЦК «Урал» состоялся «Слет лучших групп УрГЮУ». Однако в этот раз руководство вуза решило отказаться от «Дня первокурсника», которое традиционно проводилось в ККТ «Космос», и потратить деньги на гуманитарные цели.

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Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик заявил, что в вузе отказались от «Дня первокурсника», так как руководство посчитало неуместным проводить развлекательные мероприятия по время проведения спецоперации и частичной мобилизации. Деньги, запланированные на развлечения, отправятся на гуманитарные цели. Об этом Бублик рассказал корреспонденту URA.RU. «В вузе принято решение сосредоточиться на научных, общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Мероприятия развлекательного формата пока идут вразрез с текущей повесткой, их количество будет сокращено», — заявил ректор УрГЮУ. Бублик подчеркнул, что полностью развлекательные мероприятия не отменяются: так, в октябре на площадке ЦК «Урал» состоялся «Слет лучших групп УрГЮУ». Однако в этот раз руководство вуза решило отказаться от «Дня первокурсника», которое традиционно проводилось в ККТ «Космос», и потратить деньги на гуманитарные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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