В Екатеринбурге студентов-юристов оставили без праздника из-за спецоперации

Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик заявил, что в вузе отказались от «Дня первокурсника», так как руководство посчитало неуместным проводить развлекательные мероприятия по время проведения спецоперации и частичной мобилизации. Деньги, запланированные на развлечения, отправятся на гуманитарные цели. Об этом Бублик рассказал корреспонденту URA.RU.
«В вузе принято решение сосредоточиться на научных, общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Мероприятия развлекательного формата пока идут вразрез с текущей повесткой, их количество будет сокращено», — заявил ректор УрГЮУ.
Бублик подчеркнул, что полностью развлекательные мероприятия не отменяются: так, в октябре на площадке ЦК «Урал» состоялся «Слет лучших групп УрГЮУ». Однако в этот раз руководство вуза решило отказаться от «Дня первокурсника», которое традиционно проводилось в ККТ «Космос», и потратить деньги на гуманитарные цели.
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