В Екатеринбурге студентов-юристов оставили без праздника из-за спецоперации

24 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

В УрГЮУ решили сократить количество развлекательных мероприятий, но полностью от них отказываться не намерены Фото: Размик Закарян © URA.RU Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик заявил, что в вузе отказались от «Дня первокурсника», так как руководство посчитало неуместным проводить развлекательные мероприятия по время проведения спецоперации и частичной мобилизации. Деньги, запланированные на развлечения, отправятся на гуманитарные цели. Об этом Бублик рассказал корреспонденту URA.RU. «В вузе принято решение сосредоточиться на научных, общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Мероприятия развлекательного формата пока идут вразрез с текущей повесткой, их количество будет сокращено», — заявил ректор УрГЮУ. Бублик подчеркнул, что полностью развлекательные мероприятия не отменяются: так, в октябре на площадке ЦК «Урал» состоялся «Слет лучших групп УрГЮУ». Однако в этот раз руководство вуза решило отказаться от «Дня первокурсника», которое традиционно проводилось в ККТ «Космос», и потратить деньги на гуманитарные цели.

Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик заявил, что в вузе отказались от «Дня первокурсника», так как руководство посчитало неуместным проводить развлекательные мероприятия по время проведения спецоперации и частичной мобилизации. Деньги, запланированные на развлечения, отправятся на гуманитарные цели. Об этом Бублик рассказал корреспонденту URA.RU. «В вузе принято решение сосредоточиться на научных, общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Мероприятия развлекательного формата пока идут вразрез с текущей повесткой, их количество будет сокращено», — заявил ректор УрГЮУ. Бублик подчеркнул, что полностью развлекательные мероприятия не отменяются: так, в октябре на площадке ЦК «Урал» состоялся «Слет лучших групп УрГЮУ». Однако в этот раз руководство вуза решило отказаться от «Дня первокурсника», которое традиционно проводилось в ККТ «Космос», и потратить деньги на гуманитарные цели.