Житель ЯНАО, угрожавший учительнице, накинулся на полицейского

Мужчина получил штраф 30 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тазовского (ЯНАО) угрожал учительнице общеобразовательной школы и ударил полицейского. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.

«В марте 2022 года сотрудник ГИБДД ОМВД России по Тазовскому району прибыл на место происшествия по факту угрозы учительнице общеобразовательной школы. Ранее не судимый житель Тазовского 1985 года рождения, не желая выполнять законные требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, начал вести себя агрессивно и оказывать сопротивление, после чего нанес полицейскому удар в область грудной клетки и правого плеча», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма пнул полицейского. За это он получил условное лишение свободы на полгода.