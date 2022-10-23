Суд вынес приговор тюменцу, хранившему взрывчатку

24 октября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Судья приговорил Дениса Соковнина к 7 года условного срока Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сладковский районный суд приговорил в семи года условного срока Дениса Соковнина, обвиненного в незаконном хранении взрывчатых веществе и оружия. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что мужчина незаконно хранил в гараже одну банку пороха, который является метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления, общей массой 205,9 грамма. В мае 2022 года указанное взрывчатое вещество, было обнаружено сотрудниками полиции и изъято», — рассказали в суде. Кроме того, Соковнин из имеющихся материалов самостоятельно изготовил четыре патрона 12 калибра. Тюменец был обвинен в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Свою вину он признал и раскаялся. Помимо условного наказания, преступнику назначили три года испытательного срока. И оштрафовали на 120 000 рублей, с выплатой по 10 000 рублей в месяц.

Сладковский районный суд приговорил в семи года условного срока Дениса Соковнина, обвиненного в незаконном хранении взрывчатых веществе и оружия. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что мужчина незаконно хранил в гараже одну банку пороха, который является метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления, общей массой 205,9 грамма. В мае 2022 года указанное взрывчатое вещество, было обнаружено сотрудниками полиции и изъято», — рассказали в суде. Кроме того, Соковнин из имеющихся материалов самостоятельно изготовил четыре патрона 12 калибра. Тюменец был обвинен в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Свою вину он признал и раскаялся. Помимо условного наказания, преступнику назначили три года испытательного срока. И оштрафовали на 120 000 рублей, с выплатой по 10 000 рублей в месяц.