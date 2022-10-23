23 октября 2022

Два челябинских депутата Госдумы увезли в Донбасс военную технику. Фото

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Мариуполь. Украина, донбасс, мариуполь
Новая техника спасет десятки жизней при разминировании Фото:

Депутаты Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин и Владимир Павлов увезли в Донбасс военную машину для разминирования, которая управляется дистанционно. Уникальную технику из брони сконструировали и изготовили уральские инженеры.

«С начала СВО я инициировал необходимость разработки нового оборудования для разминирования местности. Спустя полгода совместными усилиями наших уральских инженеров и рабочих машину создали. Вместе с коллегой по Госдуме Дмитрием Вяткиным передали ее в Донбасс», — написал Павлов в своем в своем telegram-канале.

Депутаты передали технику и целый КАМаз запчастей к ней на баланс донецкому отделению МЧС. Сейчас военные и спасатели приступили к испытанию техники в боевых условиях. Павлов отметил, что вслед за первой машиной на Урале приступили к выпуску новой партии.

«Министр ЧС ДНР, Герой ДНР Алексей Кострубицкий лично принял новую технику и поблагодарил всех, кто принял участие в ее создании и доставки в Донецк. Будем продолжать помогать нашим братьям в деле спасения жизней людей», — отметил Вяткин в своем telegram-канале.

По словам Вяткина, применение бронированной техники спасет десятки жизней. В ее доставке и испытаниях также оказали содействие секретарь генсовета ВПП «ЕР» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

Машину создали совместными усилиями уральских инженеров и рабочих (на фотографии депутат Госдумы РФ Владимир Павлов)
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Депутаты Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин и Владимир Павлов увезли в Донбасс военную машину для разминирования, которая управляется дистанционно. Уникальную технику из брони сконструировали и изготовили уральские инженеры. «С начала СВО я инициировал необходимость разработки нового оборудования для разминирования местности. Спустя полгода совместными усилиями наших уральских инженеров и рабочих машину создали. Вместе с коллегой по Госдуме Дмитрием Вяткиным передали ее в Донбасс», — написал Павлов в своем в своем telegram-канале. Депутаты передали технику и целый КАМаз запчастей к ней на баланс донецкому отделению МЧС. Сейчас военные и спасатели приступили к испытанию техники в боевых условиях. Павлов отметил, что вслед за первой машиной на Урале приступили к выпуску новой партии. «Министр ЧС ДНР, Герой ДНР Алексей Кострубицкий лично принял новую технику и поблагодарил всех, кто принял участие в ее создании и доставки в Донецк. Будем продолжать помогать нашим братьям в деле спасения жизней людей», — отметил Вяткин в своем telegram-канале. По словам Вяткина, применение бронированной техники спасет десятки жизней. В ее доставке и испытаниях также оказали содействие секретарь генсовета ВПП «ЕР» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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