Центробанк разъяснил порядок предоставления кредитных каникул мобилизованным

24 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Документами, подтверждающими право мобилизованного на кредитные каникулы могут быть выписки командира воинской части, или военного комиссариата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте Банка России. «Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме», — Сообщили на сайте. Также там добавили, что документы, которые подтверждают право военнослужащего на кредитные каникулы могут быть представлены без доверенности иными лицами. В качестве таких документов могут выступать выписки из приказов командира части или военного комиссариата. В документе приводится перечень документов, которых достаточно для предоставления каникул. Для супруги достаточно свидетельства о заключении брака, для детей, находящихся на иждивении — акта органа опеки о назначении мобилизованного опекуном. Также достаточно решения суда об установлении факта о нахождении иждивенца. Ранее сообщалось, что правительство РФ предоставит отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.

Требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте Банка России. «Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме», — Сообщили на сайте. Также там добавили, что документы, которые подтверждают право военнослужащего на кредитные каникулы могут быть представлены без доверенности иными лицами. В качестве таких документов могут выступать выписки из приказов командира части или военного комиссариата. В документе приводится перечень документов, которых достаточно для предоставления каникул. Для супруги достаточно свидетельства о заключении брака, для детей, находящихся на иждивении — акта органа опеки о назначении мобилизованного опекуном. Также достаточно решения суда об установлении факта о нахождении иждивенца. Ранее сообщалось, что правительство РФ предоставит отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.