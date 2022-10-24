Центробанк разъяснил порядок предоставления кредитных каникул мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Документами, подтверждающими право мобилизованного на кредитные каникулы могут быть выписки командира воинской части, или военного комиссариата Фото:

Требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте Банка России.

«Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме», — Сообщили на сайте. Также там добавили, что документы, которые подтверждают право военнослужащего на кредитные каникулы могут быть представлены без доверенности иными лицами. В качестве таких документов могут выступать выписки из приказов командира части или военного комиссариата.

В документе приводится перечень документов, которых достаточно для предоставления каникул. Для супруги достаточно свидетельства о заключении брака, для детей, находящихся на иждивении — акта органа опеки о назначении мобилизованного опекуном. Также достаточно решения суда об установлении факта о нахождении иждивенца.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предоставит отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Требование предоставления кредитных каникул мобилизованным могут направить не только военнослужащие, но и доверенные лица. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте Банка России. «Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме», — Сообщили на сайте. Также там добавили, что документы, которые подтверждают право военнослужащего на кредитные каникулы могут быть представлены без доверенности иными лицами. В качестве таких документов могут выступать выписки из приказов командира части или военного комиссариата. В документе приводится перечень документов, которых достаточно для предоставления каникул. Для супруги достаточно свидетельства о заключении брака, для детей, находящихся на иждивении — акта органа опеки о назначении мобилизованного опекуном. Также достаточно решения суда об установлении факта о нахождении иждивенца. Ранее сообщалось, что правительство РФ предоставит отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...