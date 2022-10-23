Курганец с боевым опытом посоветовал мобилизованным брать с собой скотч

Житель Кургана с опытом боевых действий, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU возле пункта сбора у курганского военкомата.
«Не каждый догадается с собой взять элементарные скотч или изоленту, чтобы что-то закрепить на обмундировании или в рюкзаке», — сообщил мобилизованный курганец корреспонденту. Уже имевший опыт сражений горожанин отметил, что в военных условиях солдату нужно быть готовым ко всему.
По совету мужчины, небольшой рулон фиксирующей ленты может оказаться полезным в походных условиях. Лента сможет закрепить болтающиеся предметы в вещмешке. «Вещь небольшая, но реально полезная. Лучше, чтобы она была», — заметил мужчина.
Ранее URA.RU сообщало, что участник боевых действий дал совет мобилизованным, как правильно копать окопы. Мужчина посоветовал не делать слишком глубокие укрытия и постоянно иметь с собой саперную лопатку.
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