23 октября 2022
22 октября 2022

Курганец с боевым опытом посоветовал мобилизованным брать с собой скотч

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованный курганец посоветовал брать с собой в военные части скотч Фото:

Житель Кургана с опытом боевых действий, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU возле пункта сбора у курганского военкомата.

«Не каждый догадается с собой взять элементарные скотч или изоленту, чтобы что-то закрепить на обмундировании или в рюкзаке», — сообщил мобилизованный курганец корреспонденту. Уже имевший опыт сражений горожанин отметил, что в военных условиях солдату нужно быть готовым ко всему.

По совету мужчины, небольшой рулон фиксирующей ленты может оказаться полезным в походных условиях. Лента сможет закрепить болтающиеся предметы в вещмешке. «Вещь небольшая, но реально полезная. Лучше, чтобы она была», — заметил мужчина.

Ранее URA.RU сообщало, что участник боевых действий дал совет мобилизованным, как правильно копать окопы. Мужчина посоветовал не делать слишком глубокие укрытия и постоянно иметь с собой саперную лопатку.

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Житель Кургана с опытом боевых действий, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU возле пункта сбора у курганского военкомата. «Не каждый догадается с собой взять элементарные скотч или изоленту, чтобы что-то закрепить на обмундировании или в рюкзаке», — сообщил мобилизованный курганец корреспонденту. Уже имевший опыт сражений горожанин отметил, что в военных условиях солдату нужно быть готовым ко всему. По совету мужчины, небольшой рулон фиксирующей ленты может оказаться полезным в походных условиях. Лента сможет закрепить болтающиеся предметы в вещмешке. «Вещь небольшая, но реально полезная. Лучше, чтобы она была», — заметил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что участник боевых действий дал совет мобилизованным, как правильно копать окопы. Мужчина посоветовал не делать слишком глубокие укрытия и постоянно иметь с собой саперную лопатку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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