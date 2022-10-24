Что известно о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке

Сунак — первый премьер-министр, исповедующий индуизм
Риши Сунак является самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет. URA.RU приводит самые интересные факты о Сунаке.
- Риши Сунаку 42 года, он является самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года.
- Сунак — первый премьер-министр индийского происхождения. Также он первый в британском парламенте, кто исповедует индуизм.
- Новый премьер родился в семье врача и фармацевта. Политик получил образование в Оксфорде и сделал карьеру в сфере финансов и управления инвестициями.
- Депутат является самым богатым депутатом Палаты общин. Его состояние оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.
- Он — первый премьер-министр с темной кожей во главе британского кабинета министров. Сунак является иммигрантом в третьем поколении. Его предки родом из Кении.
- Еще в ходе летней предвыборной кампании он уступил в итоговой борьбе Лиз Трасс.
- Его супруга — Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяны Мурти. Ее состояние составляет от 600 до 900 миллионов долларов.
- Сунак увлекается фитнесом, крикетом, футболом и кино.
Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. До этого он был британским министром финансов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews