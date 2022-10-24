Что известно о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке

Сунак стал самым молодым премьером Британии за последние 200 лет
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Сунак — первый премьер-министр, исповедующий индуизм

Риши Сунак является самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет. URA.RU приводит самые интересные факты о Сунаке.

  • Риши Сунаку 42 года, он является самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года.
  • Сунак — первый премьер-министр индийского происхождения. Также он первый в британском парламенте, кто исповедует индуизм.
  • Новый премьер родился в семье врача и фармацевта. Политик получил образование в Оксфорде и сделал карьеру в сфере финансов и управления инвестициями.
  • Депутат является самым богатым депутатом Палаты общин. Его состояние оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.
  • Он — первый премьер-министр с темной кожей во главе британского кабинета министров. Сунак является иммигрантом в третьем поколении. Его предки родом из Кении.
  • Еще в ходе летней предвыборной кампании он уступил в итоговой борьбе Лиз Трасс.
  • Его супруга — Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяны Мурти. Ее состояние составляет от 600 до 900 миллионов долларов.
  • Сунак увлекается фитнесом, крикетом, футболом и кино.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. До этого он был британским министром финансов.

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Риши Сунак является самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет. URA.RU приводит самые интересные факты о Сунаке. Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. До этого он был британским министром финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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