Новым премьер-министром Великобритании становится экс-министр финансов Сунак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Этнический индус Риши Сунак стла новым премьер-министром Великобритании Фото:

По итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Об этом сообщает The Guardian.

Он стал премьером после того, как лидер палаты общин Мордонт сняла свою кандидатуру, и он остался единственным кандидатом. Ранее политик занимал должность министра финансов Великобритании.

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной. От выдвижения на пост лидера консерваторов и премьер-министра отказался экс-премьер Борис Джонсон. Нового премьер-министра обещали выбрать в течение недели.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

По итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Об этом сообщает The Guardian. Он стал премьером после того, как лидер палаты общин Мордонт сняла свою кандидатуру, и он остался единственным кандидатом. Ранее политик занимал должность министра финансов Великобритании. Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной. От выдвижения на пост лидера консерваторов и премьер-министра отказался экс-премьер Борис Джонсон. Нового премьер-министра обещали выбрать в течение недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...