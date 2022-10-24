В Екатеринбурге нашли захоронения человеческих останков с пулями в черепе

24 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Найденные останки политзаключенных передадут в Следственный комитет России для проведения следственных мероприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге археологи Музея истории Екатеринбурга нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930—1950-х годах. Всего было обнаружено 15 захоронений в районе 12-го км Московского тракта. Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах. «На некоторых черепах встречаются следы от двух-трех выстрелов. Мы полагаем, что в человека стреляли, он падал в яму, но почему-то пули от нагана не причиняли ему мгновенную смерть», — заявил изданию «Коммерсант-Урал» исполняющий обязанности директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. По его словам, людей добивали контрольным выстрелом в голову. Археологи считают, что на 12-м км Московского тракта может находиться еще около двух тысяч останков. Это может говорить о том, что представители музея установили расстрельный полигон НКВД. Как рассказал Пушкарев, площадь зоны, где расстреливали политических заключенных, составляла 198 гектаров. На этой территории находятся не только могильные ямы, но и углубления, в которые зарывали кружки, чайники и личные вещи репрессированных. Вся информация о найденных останках будет передана в Следственный комитет России для проведения следственных мероприятий. «Дальше следователи должны выехать на место, возможно, возбудить уголовное дело. Как нам кажется, они должны провести эксгумацию останков, установить причину, время смерти, и потом должен быть поставлен вопрос о перезахоронении останков. Как уже было в 1992 году», — заявил врио директора музея. При желании останки возможно будет идентифицировать и установить родственников.

В Екатеринбурге археологи Музея истории Екатеринбурга нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930—1950-х годах. Всего было обнаружено 15 захоронений в районе 12-го км Московского тракта. Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах. «На некоторых черепах встречаются следы от двух-трех выстрелов. Мы полагаем, что в человека стреляли, он падал в яму, но почему-то пули от нагана не причиняли ему мгновенную смерть», — заявил изданию «Коммерсант-Урал» исполняющий обязанности директора музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. По его словам, людей добивали контрольным выстрелом в голову. Археологи считают, что на 12-м км Московского тракта может находиться еще около двух тысяч останков. Это может говорить о том, что представители музея установили расстрельный полигон НКВД. Как рассказал Пушкарев, площадь зоны, где расстреливали политических заключенных, составляла 198 гектаров. На этой территории находятся не только могильные ямы, но и углубления, в которые зарывали кружки, чайники и личные вещи репрессированных. Вся информация о найденных останках будет передана в Следственный комитет России для проведения следственных мероприятий. «Дальше следователи должны выехать на место, возможно, возбудить уголовное дело. Как нам кажется, они должны провести эксгумацию останков, установить причину, время смерти, и потом должен быть поставлен вопрос о перезахоронении останков. Как уже было в 1992 году», — заявил врио директора музея. При желании останки возможно будет идентифицировать и установить родственников.