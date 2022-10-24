В ХМАО мужчине дорого обошлись интим-услуги

В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) мошенники выманили у жителя города Сургута (ХМАО) 217 тысяч рублей за не оказанные интимные услуги. Об этом сообщается на сайте УМВД по ХМАО-Югре.

«Мужчина решил скрасить свой досуг и воспользоваться услугами девушек легкого поведения. Югорчанин начал обзвон объявлений, размещенных на различных сайтах, однако никто ему не отвечал. Вскоре мужчине перезвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что из — за звонков произошел сбой в работе сайта и настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн — кассы», — говорится на сайте ведомства.

Мошенник по телефону так же пригрозил, что если денежные средства не будут перечислены, то семья звонившего все узнает. После этого потерпевший произвел перевод за не оказанные услуги 217 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО ударил сотрудника ППС из мести. За данное правонарушение предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.