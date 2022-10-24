В ХМАО ожидается сильный ветер и гололед

В ХМАО ожидается обледенение на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура понизится до минус 8 градусов. Об этом говорится в прогнозе специалистов гидрометцентра ХМАО.

«25 октября днем по северной половине небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4 градуса, днем 0,+5 градусов. 25 октября небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2,-3 градуса, при прояснениях до -8 градусов, днем -1,+4 градуса», — говорится в сообщении.

Помимо этого, из-за снега с дождем и минусовой температуры в ночное время, появится наледь на дорогах. Повышен риск ДТП.

Ранее URA.RU рассказывало, что ожидается резкое похолодание в ЯНАО. Там стрелки термометров должны опуститься -13 градусов.