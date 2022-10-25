Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях

СБУ опрашивает военнопленных на предмет отношения к России и Украине Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается выведать у военнопленных их отношение к России. Об этом рассказал освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

«Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. <…> В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать», — сообщил он. Его слова приводит РИА Новости.

Вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к составу РФ. Все ответы документировались.

Ранее власти Луганской народной республики (ЛНР) раскрыли ситуацию по обмену пленными с Украиной. Она тяжелая. Переговоры проходят непросто.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Новые территории вошли в состав РФ по итогам референдумов.