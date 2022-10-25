Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается выведать у военнопленных их отношение к России. Об этом рассказал освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.
«Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. <…> В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать», — сообщил он. Его слова приводит РИА Новости.
Вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к составу РФ. Все ответы документировались.
Ранее власти Луганской народной республики (ЛНР) раскрыли ситуацию по обмену пленными с Украиной. Она тяжелая. Переговоры проходят непросто.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Новые территории вошли в состав РФ по итогам референдумов.
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Служба безопасности Украины (СБУ) пытается выведать у военнопленных их отношение к России. Об этом рассказал освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий. «Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. <…> В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать», — сообщил он. Его слова приводит РИА Новости. Вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к составу РФ. Все ответы документировались. Ранее власти Луганской народной республики (ЛНР) раскрыли ситуацию по обмену пленными с Украиной. Она тяжелая. Переговоры проходят непросто. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Новые территории вошли в состав РФ по итогам референдумов.