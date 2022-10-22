Власти ЛНР раскрыли ситуацию по обмену пленными с Украиной

Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры с Киевом по обмену пленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока.
«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — сказала Сорока, передают РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с украинским обмудсменом о дальнейшем обмене пленными. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин раскрыл детали обмена пленными между РФ и украинской стороной.
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