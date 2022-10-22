22 октября 2022

Власти ЛНР раскрыли ситуацию по обмену пленными с Украиной

Советник главы ЛНР: переговоры с Киевом по обмену пленными идут тяжело
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры с Киевом по обмену пленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока.

«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — сказала Сорока, передают РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с украинским обмудсменом о дальнейшем обмене пленными. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин раскрыл детали обмена пленными между РФ и украинской стороной.

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Переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. «Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — сказала Сорока, передают РИА Новости. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с украинским обмудсменом о дальнейшем обмене пленными. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин раскрыл детали обмена пленными между РФ и украинской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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