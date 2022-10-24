24 октября 2022

Пермская галерея показала скрытые в запасниках экспонаты. Фото

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Виды города. Пермь, спасо-преображенский собор, художественная галерея пермь
Галерея готовится к 100-летию Фото:

Пермская художественная галерея открывает три новых выставки, на которых покажет экспонаты, которые ранее не извлекались из запасников или выставлялись, но очень редко. Экспозиции откроются к столетию музея в начале ноября, но несколько ценностей сотрудники галереи показали уже сейчас — на фото.

«На выставках будут представлены предметы, которые крайне редко покидают фонды или, в силу разных причин, не были показаны ранее. Среди них — античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фото музейщики показали четыре экспоната из стекла и керамики. Полные коллекции будут доступны для живого просмотра с 8 ноября.

Античная керамика — одна из частей новых экспозиций
Такие предметы редко покидают запасники музея
Сервиз в живую можно рассмотреть с 8 ноября
Стекло и свет создают восхитительные образы

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Пермская художественная галерея открывает три новых выставки, на которых покажет экспонаты, которые ранее не извлекались из запасников или выставлялись, но очень редко. Экспозиции откроются к столетию музея в начале ноября, но несколько ценностей сотрудники галереи показали уже сейчас — на фото. «На выставках будут представлены предметы, которые крайне редко покидают фонды или, в силу разных причин, не были показаны ранее. Среди них — античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото музейщики показали четыре экспоната из стекла и керамики. Полные коллекции будут доступны для живого просмотра с 8 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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