Галерея готовится к 100-летию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская художественная галерея открывает три новых выставки, на которых покажет экспонаты, которые ранее не извлекались из запасников или выставлялись, но очень редко. Экспозиции откроются к столетию музея в начале ноября, но несколько ценностей сотрудники галереи показали уже сейчас — на фото.

«На выставках будут представлены предметы, которые крайне редко покидают фонды или, в силу разных причин, не были показаны ранее. Среди них — античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фото музейщики показали четыре экспоната из стекла и керамики. Полные коллекции будут доступны для живого просмотра с 8 ноября.

Античная керамика — одна из частей новых экспозиций Пермская художественная галерея

Такие предметы редко покидают запасники музея Пермская художественная галерея

Сервиз в живую можно рассмотреть с 8 ноября Пермская художественная галерея