На курганской границе с Казахстаном появятся новые комплексы досмотра

Для пункта пропуска на границе с Казахстаном в Курганской области закупят комплексы досмотра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы разместило заявку на поставку и установку двух досмотровых комплексов на пункте пропуска Петухово на границе с Казахстаном в Курганской области. Заявка появилась на электронной площадке РТС-тендер.

«Поставка и установка портальных инспекционно-досмотровых комплексов в МАПП Петухово для нужд Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой», — описывает предмет закупки электронная площадка. Заявка появилась 24 октября.

Необходимым предметом поставки является портальные инспекционно-досмотровые комплексы для проверки грузовых машин и их грузов в количестве двух штук. Адресом поставки указан МАПП Петухово, расположенный в Курганской области (Петуховский р-н, 464 км автодороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш»). Стоимость двух комплексов составляет 509 826 766,66 руб. Срок подачи заявки на участие в тендере обозначен 31 октября текущего года.

Поставка товара не должна препятствовать или создавать неудобства в работе работников МАПП Петухово или представлять угрозу для посетителей территорий МАПП, обозначено в условиях контракта. Установить новые комплексы, обучить сотрудников и ввести оборудование в эксплуатацию необходимо до 31 июня 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на пункте пропуска с казахстанской границей была остановлена фура с лососем. Пограничники и специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения и не пустили на территорию России более 11 тонн продукта.