Свердловских студентов будут отправлять на стажировку в Питер

25 октября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Теперь студенты УрФУ смогут проходить практику в одном из самых крупных музеев России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского федерального университета, связанные с культурной образовательной программой, смогут стажироваться в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Подписание соглашения между представителями УрФУ и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским состоялось во время пресс-конференции, посвященной старту Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы подписали документ о стажировке студентов УрФУ в государственном Эрмитаже. Это очень важный момент. Дело в том, что гуманитарная сфера испытывает колоссальный кадровый голод, и наши специалисты как штучный товар. Готовит их для огромной территории только наш университет», — заявил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Также он подчеркнул, что Эрмитаж является площадкой номер один для стажировки специалистов-гуманитариев из Екатеринбурга. «Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге 1 июля 2020 года. Тогда на запуск новой музейной площадки приехала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. На площадке выставляются работы из государственного Эрмитажа, а также мемориальные экспозиции. 25 октября 2022 года журналистам презентовали сразу две выставки из фонда питерского музея — «Искусство Испании» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров в собрании Государственного Эрмитажа». Экспозиции будут доступны зрителям с 26 по 30 октября.

Студенты Уральского федерального университета, связанные с культурной образовательной программой, смогут стажироваться в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Подписание соглашения между представителями УрФУ и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским состоялось во время пресс-конференции, посвященной старту Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы подписали документ о стажировке студентов УрФУ в государственном Эрмитаже. Это очень важный момент. Дело в том, что гуманитарная сфера испытывает колоссальный кадровый голод, и наши специалисты как штучный товар. Готовит их для огромной территории только наш университет», — заявил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Также он подчеркнул, что Эрмитаж является площадкой номер один для стажировки специалистов-гуманитариев из Екатеринбурга. «Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге 1 июля 2020 года. Тогда на запуск новой музейной площадки приехала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. На площадке выставляются работы из государственного Эрмитажа, а также мемориальные экспозиции. 25 октября 2022 года журналистам презентовали сразу две выставки из фонда питерского музея — «Искусство Испании» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров в собрании Государственного Эрмитажа». Экспозиции будут доступны зрителям с 26 по 30 октября.