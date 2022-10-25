Зеленский высказал Западу, что не получил «ни цента» на восстановление страны

Владимир Зеленский недоволен помощью Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не получила «ни цента» на восстановление. Об этом сообщает Reuters.
«Украина еще не получила „ни цента“ на план быстрого восстановления на общую сумму 17 миллиардов долларов», — уточнил Зеленский. Об этом он заявил на конференции в Берлине по видеосвязи.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер