Зеленский высказал Западу, что не получил «ни цента» на восстановление страны

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский недоволен помощью Запада Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не получила «ни цента» на восстановление. Об этом сообщает Reuters.

«Украина еще не получила „ни цента“ на план быстрого восстановления на общую сумму 17 миллиардов долларов», — уточнил Зеленский. Об этом он заявил на конференции в Берлине по видеосвязи.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не получила «ни цента» на восстановление. Об этом сообщает Reuters. «Украина еще не получила „ни цента“ на план быстрого восстановления на общую сумму 17 миллиардов долларов», — уточнил Зеленский. Об этом он заявил на конференции в Берлине по видеосвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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