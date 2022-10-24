24 октября 2022

«Уральские авиалинии» отменили полетную программу «Пермь-Минск»

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
«Уральские авиалинии» должны были совершать рейсы дважды в неделю Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу из Перми в Минск. Об этом сообщается в telegram-канале аэропорта Перми «Большое Савино».

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменила полетную программу Минск — Пермь — Минск и приостановила продажу авиабилетов», — говорится в telegram-канале. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю.

Дополнительную информацию о причинах отмены и о возврате билетов в аэропорту просят уточнять у перевозчика. Рейсы из столицы Прикамья в Республику Беларусь летом анонсировал губернатор края Дмитрий Махонин. Позже полетная программа была занесена в перечень субсидируемых.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу из Перми в Минск. Об этом сообщается в telegram-канале аэропорта Перми «Большое Савино». «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменила полетную программу Минск — Пермь — Минск и приостановила продажу авиабилетов», — говорится в telegram-канале. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю. Дополнительную информацию о причинах отмены и о возврате билетов в аэропорту просят уточнять у перевозчика. Рейсы из столицы Прикамья в Республику Беларусь летом анонсировал губернатор края Дмитрий Махонин. Позже полетная программа была занесена в перечень субсидируемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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