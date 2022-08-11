Пермские власти субсидировали рейсы в Беларусь

Министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.
«Внести в Перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год: „Пермь — Минск“», — говорится в документе. Полетная программа будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.
Ранее губернатор края Дмитрий Махонин анонсировал открытие рейсов в столицу Беларуси. Об этом он заявил в ходе своего визита в республику. Также во время деловой поездки глава региона предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко открыть в Перми производство комплектующих для беларусского лифтового завода.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»