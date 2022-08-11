Пермские власти субсидировали рейсы в Беларусь

12 августа 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Программа полетов начнется с 1 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства. «Внести в Перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год: „Пермь — Минск“», — говорится в документе. Полетная программа будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин анонсировал открытие рейсов в столицу Беларуси. Об этом он заявил в ходе своего визита в республику. Также во время деловой поездки глава региона предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко открыть в Перми производство комплектующих для беларусского лифтового завода.

Министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства. «Внести в Перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год: „Пермь — Минск“», — говорится в документе. Полетная программа будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин анонсировал открытие рейсов в столицу Беларуси. Об этом он заявил в ходе своего визита в республику. Также во время деловой поездки глава региона предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко открыть в Перми производство комплектующих для беларусского лифтового завода.