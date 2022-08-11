11 августа 2022

Пермские власти субсидировали рейсы в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Программа полетов начнется с 1 сентября Фото:

Министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

«Внести в Перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год: „Пермь — Минск“», — говорится в документе. Полетная программа будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин анонсировал открытие рейсов в столицу Беларуси. Об этом он заявил в ходе своего визита в республику. Также во время деловой поездки глава региона предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко открыть в Перми производство комплектующих для беларусского лифтового завода.

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Министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства. «Внести в Перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2022 год: „Пермь — Минск“», — говорится в документе. Полетная программа будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин анонсировал открытие рейсов в столицу Беларуси. Об этом он заявил в ходе своего визита в республику. Также во время деловой поездки глава региона предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко открыть в Перми производство комплектующих для беларусского лифтового завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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