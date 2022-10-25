«Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск

25 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Самолеты «Уральских авиалиний» отправятся из Екатеринбурга в Минск весной 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесло начало полетов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс на направлении был назначен на 26 октября. «Информируем о переносе полетной программы в Минск из Екатеринбурга на весну 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Также отменились полеты из Перми, откуда, как и из Екатеринбурга, самолеты должны были отправится в конце октября. В авиакомпании объяснили, что перенос связан с низким спросом на полеты. Кроме этого, на решение руководства повлияла геополитическая ситуация. Информация об открытии рейсов в Белоруссию появилась в начале октября. Предполагалось, что билеты будут стоить от 7 760 рублей.

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесло начало полетов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс на направлении был назначен на 26 октября. «Информируем о переносе полетной программы в Минск из Екатеринбурга на весну 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Также отменились полеты из Перми, откуда, как и из Екатеринбурга, самолеты должны были отправится в конце октября. В авиакомпании объяснили, что перенос связан с низким спросом на полеты. Кроме этого, на решение руководства повлияла геополитическая ситуация. Информация об открытии рейсов в Белоруссию появилась в начале октября. Предполагалось, что билеты будут стоить от 7 760 рублей.