«Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесло начало полетов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс на направлении был назначен на 26 октября.
«Информируем о переносе полетной программы в Минск из Екатеринбурга на весну 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Также отменились полеты из Перми, откуда, как и из Екатеринбурга, самолеты должны были отправится в конце октября.
В авиакомпании объяснили, что перенос связан с низким спросом на полеты. Кроме этого, на решение руководства повлияла геополитическая ситуация.
Информация об открытии рейсов в Белоруссию появилась в начале октября. Предполагалось, что билеты будут стоить от 7 760 рублей.
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