«Уральские авиалинии» перенесли полеты из Екатеринбурга в Минск

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолеты «Уральских авиалиний» отправятся из Екатеринбурга в Минск весной 2023 года Фото:

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесло начало полетов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс на направлении был назначен на 26 октября.

«Информируем о переносе полетной программы в Минск из Екатеринбурга на весну 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Также отменились полеты из Перми, откуда, как и из Екатеринбурга, самолеты должны были отправится в конце октября.

В авиакомпании объяснили, что перенос связан с низким спросом на полеты. Кроме этого, на решение руководства повлияла геополитическая ситуация.

Информация об открытии рейсов в Белоруссию появилась в начале октября. Предполагалось, что билеты будут стоить от 7 760 рублей.

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Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесло начало полетов из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс на направлении был назначен на 26 октября. «Информируем о переносе полетной программы в Минск из Екатеринбурга на весну 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Также отменились полеты из Перми, откуда, как и из Екатеринбурга, самолеты должны были отправится в конце октября. В авиакомпании объяснили, что перенос связан с низким спросом на полеты. Кроме этого, на решение руководства повлияла геополитическая ситуация. Информация об открытии рейсов в Белоруссию появилась в начале октября. Предполагалось, что билеты будут стоить от 7 760 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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