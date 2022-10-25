Заместитель консула Великобритании впервые выйдет в свет в новом статусе на тусовке в Екатеринбурге

25 октября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Новый замгенконсула Великобритании проведет время вместе с представителями элиты в «Эрмитаж Урал» Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк впервые выйдет в свет, чтобы пообщаться с элитой Екатеринбурга в неформальной обстановке. По данным источника, Кларк появится на открытии новой выставки в «Эрмитаж Урале». «Новый замгенконсула Великобритании Виктория Кларк сегодня прибудет на открытие выставки в екатеринбургский Эрмитаж. Ожидается, что дипломат будет в сопровождении секретаря», — сообщил источник. Планируется, что Кларк посетит экспозиции «Искусство Испании» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров в собрании Государственного Эрмитажа». В «Эрмитаж Урале» подтвердили, что на площадке пройдет закрытое мероприятие, а вход на него строго по пригласительным. URA.RU попыталось уточнить информацию по поводу неофициального визита Кларк. Корреспондент позвонил в посольстве Великобритании в Екатеринбурге, однако там на звонок никто не ответил. Ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе устроил закрытый прием по случаю Дня германского единства в отеле Hyatt. Тогда корреспонденту URA.RU удалось разглядеть таких гостей, как консула Франции (Пьер-Ален Коффинье) и Великобритании (Ричард Дьюэлл).

Новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк впервые выйдет в свет, чтобы пообщаться с элитой Екатеринбурга в неформальной обстановке. По данным источника, Кларк появится на открытии новой выставки в «Эрмитаж Урале». «Новый замгенконсула Великобритании Виктория Кларк сегодня прибудет на открытие выставки в екатеринбургский Эрмитаж. Ожидается, что дипломат будет в сопровождении секретаря», — сообщил источник. Планируется, что Кларк посетит экспозиции «Искусство Испании» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров в собрании Государственного Эрмитажа». В «Эрмитаж Урале» подтвердили, что на площадке пройдет закрытое мероприятие, а вход на него строго по пригласительным. URA.RU попыталось уточнить информацию по поводу неофициального визита Кларк. Корреспондент позвонил в посольстве Великобритании в Екатеринбурге, однако там на звонок никто не ответил. Ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе устроил закрытый прием по случаю Дня германского единства в отеле Hyatt. Тогда корреспонденту URA.RU удалось разглядеть таких гостей, как консула Франции (Пьер-Ален Коффинье) и Великобритании (Ричард Дьюэлл).