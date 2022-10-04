Такие приемы Матиас Крузе в 2020—2021 годах не проводил — из-за пандемии коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе впервые за три года устроил закрытый прием по случаю Дня германского единства — в отеле Hyatt. На фоне обострения международной обстановки представителей МИД РФ и местных властей в числе приглашенных не оказалось — вопреки допандемийной традиции (последний такой прием, говорят, был в 2019-м).

У входа в гостиницу корреспондент URA.RU заметил лишь консулов Франции (Пьер-Ален Коффинье) и Великобритании (Ричард Дьюэлл). «В списки также включили германских бизнесменов и представителей гражданского общества (кого-то из известных активистов корреспондент, впрочем, не увидел — прим. URA.RU)», — поделился источник агентства в дипломатической среде. В екатеринбургском представительстве МИД РФ от комментариев воздержались, лишь отметив, что не обладают информацией о приеме.

Еще одна важная деталь: официальная дата праздника — 3 октября. Именно в этот день 22 года назад окончательно объединились ФРГ И ГДР. «В этом году решили отметить 4-го — чтобы, видимо, не привлекать внимание на фоне частичной мобилизации», — предположил другой собеседник агентства.

В июне URA.RU рассказывало, как в город с частным — то есть не требующим согласования с МИД РФ — визитом приезжал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. А в конце сентября столицу Урала посетил Томас Тодд, заместитель посла Великобритании в РФ. В обоих случаях диппредставительства не раскрывали программу и цели визита. Германия и Великобритания — участники западного альянса, атаковавшего Россию беспрецедентными санкциями из-за ее спецоперации на Украине.

Пьер-Ален Коффинье Фото: URA.RU © URA.RU

Ричард Дьюэлл Фото: URA.RU © URA.RU

Фото: URA.RU © URA.RU