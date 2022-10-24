Аспиранты из ХМАО начали получать стипендию в 45 тысяч

25 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Аспиранты СурГУ начали получать повышенную стипендию в 45 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аспиранты Сургутского государственного университета начали получать повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей. Повышенные выплаты позволят им сосредоточиться на научных работах, вместо подработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В СурГУ с начала учебного года стартовала новая программа „Аспирантура полной занятости“. Дополнительная стипендия в 45 тысяч рублей уже назначена 22 аспирантам, добившимся достижений в научных исследованиях и прошедшим конкурсный отбор», — сказали в СурГУ. На данный момент для аспирантов СурГУ первого года обучения объявлен дополнительный конкурс на участие в программе. «Стипендия, присужденная на конкурсной основе, позволяет молодым ученым всецело посвятить себя научной деятельности и не тратить время на подработки», — заключили в университете. Планируется, что проект усилит качество научных диссертаций и эффективность аспирантуры. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

Аспиранты Сургутского государственного университета начали получать повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей. Повышенные выплаты позволят им сосредоточиться на научных работах, вместо подработки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «В СурГУ с начала учебного года стартовала новая программа „Аспирантура полной занятости“. Дополнительная стипендия в 45 тысяч рублей уже назначена 22 аспирантам, добившимся достижений в научных исследованиях и прошедшим конкурсный отбор», — сказали в СурГУ. На данный момент для аспирантов СурГУ первого года обучения объявлен дополнительный конкурс на участие в программе. «Стипендия, присужденная на конкурсной основе, позволяет молодым ученым всецело посвятить себя научной деятельности и не тратить время на подработки», — заключили в университете. Планируется, что проект усилит качество научных диссертаций и эффективность аспирантуры. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.