В мэрии Кургана назначили нового ответственного за борьбу с паводком и пожарами

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
В администрации Кургана произошли кадровые перестановки (архивное фото) Фото:

В мэрии Кургана управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое отвечает за борьбу с паводком и пожарами, возглавил Игорь Пилюгин. На этом посту он сменил Аркадика Галустова. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

«Муниципальное казенное учреждение „Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности начальника Игорь Пилюгин», — указано в информации на сайте мэрии. По данным сайта администрации, ранее Пилюгин занимал должность замначальника управления. Галустов там же указан, как экс-начальник управления.

В управлении по телефону URA.RU не стали комментировать информацию и попросили обратиться в пресс-службу городской администрации. Вопросы по теме были отправлены в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сменился руководитель административно-технической инспекции Кургана. Исполняющим обязанности ведомства сейчас является Михаил Акатьев. Ранее, как указано на сайте мэрии, он был заместителем директора АТИ.

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В мэрии Кургана управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое отвечает за борьбу с паводком и пожарами, возглавил Игорь Пилюгин. На этом посту он сменил Аркадика Галустова. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации. «Муниципальное казенное учреждение „Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности начальника Игорь Пилюгин», — указано в информации на сайте мэрии. По данным сайта администрации, ранее Пилюгин занимал должность замначальника управления. Галустов там же указан, как экс-начальник управления. В управлении по телефону URA.RU не стали комментировать информацию и попросили обратиться в пресс-службу городской администрации. Вопросы по теме были отправлены в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что сменился руководитель административно-технической инспекции Кургана. Исполняющим обязанности ведомства сейчас является Михаил Акатьев. Ранее, как указано на сайте мэрии, он был заместителем директора АТИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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