В мэрии Кургана назначили нового ответственного за борьбу с паводком и пожарами

В администрации Кургана произошли кадровые перестановки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Кургана управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое отвечает за борьбу с паводком и пожарами, возглавил Игорь Пилюгин. На этом посту он сменил Аркадика Галустова. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

«Муниципальное казенное учреждение „Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности начальника Игорь Пилюгин», — указано в информации на сайте мэрии. По данным сайта администрации, ранее Пилюгин занимал должность замначальника управления. Галустов там же указан, как экс-начальник управления.

В управлении по телефону URA.RU не стали комментировать информацию и попросили обратиться в пресс-службу городской администрации. Вопросы по теме были отправлены в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сменился руководитель административно-технической инспекции Кургана. Исполняющим обязанности ведомства сейчас является Михаил Акатьев. Ранее, как указано на сайте мэрии, он был заместителем директора АТИ.