24 октября 2022

В деле о гибели тюменского силовика на охоте появился новый поворот

В Тюмени коллега погибшего на охоте полицейского признался в его убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Полицейский погиб на охоте от огнестрельного ранения Фото:

Коллега погибшего на охоте тюменского полицейского признался силовикам, что нечаянно выстрелил в него. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее URA.RU писало о том, что трагедия произошла в лесу под Тюменью поздно вечером 21 октября.

«Во время допросов мужчина признался, что нечаянно выстрелил в друга. Иные обстоятельства совершения преступления устанавливаются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентством был направлен письменный запрос в региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Эксперт-криминалист из Тюмени погиб на охоте 21 октября. Он поехал туда вместе с коллегой и его отцом.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Коллега погибшего на охоте тюменского полицейского признался силовикам, что нечаянно выстрелил в него. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее URA.RU писало о том, что трагедия произошла в лесу под Тюменью поздно вечером 21 октября. «Во время допросов мужчина признался, что нечаянно выстрелил в друга. Иные обстоятельства совершения преступления устанавливаются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентством был направлен письменный запрос в региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Эксперт-криминалист из Тюмени погиб на охоте 21 октября. Он поехал туда вместе с коллегой и его отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...