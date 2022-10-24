В деле о гибели тюменского силовика на охоте появился новый поворот

В Тюмени коллега погибшего на охоте полицейского признался в его убийстве

25 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Полицейский погиб на охоте от огнестрельного ранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллега погибшего на охоте тюменского полицейского признался силовикам, что нечаянно выстрелил в него. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее URA.RU писало о том, что трагедия произошла в лесу под Тюменью поздно вечером 21 октября. «Во время допросов мужчина признался, что нечаянно выстрелил в друга. Иные обстоятельства совершения преступления устанавливаются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентством был направлен письменный запрос в региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Эксперт-криминалист из Тюмени погиб на охоте 21 октября. Он поехал туда вместе с коллегой и его отцом.

Коллега погибшего на охоте тюменского полицейского признался силовикам, что нечаянно выстрелил в него. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее URA.RU писало о том, что трагедия произошла в лесу под Тюменью поздно вечером 21 октября. «Во время допросов мужчина признался, что нечаянно выстрелил в друга. Иные обстоятельства совершения преступления устанавливаются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентством был направлен письменный запрос в региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Эксперт-криминалист из Тюмени погиб на охоте 21 октября. Он поехал туда вместе с коллегой и его отцом.