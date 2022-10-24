В деле о гибели тюменского силовика на охоте появился новый поворот

Коллега погибшего на охоте тюменского полицейского признался силовикам, что нечаянно выстрелил в него. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее URA.RU писало о том, что трагедия произошла в лесу под Тюменью поздно вечером 21 октября.
«Во время допросов мужчина признался, что нечаянно выстрелил в друга. Иные обстоятельства совершения преступления устанавливаются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Ранее агентством был направлен письменный запрос в региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Эксперт-криминалист из Тюмени погиб на охоте 21 октября. Он поехал туда вместе с коллегой и его отцом.
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