Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Авербуха, Милохин ушел из проекта по личной инициативе

Тиктокер и видеоблогер Даня Милохин принял решение покинуть шоу «Ледниковый период». Такую информацию подтвердил автор проекта, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

«Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива», — сказал Авербух в интервью Sport24. Он также добавил, что пока воздержится от комментариев по этому поводу.

Милохин выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира в одиночном катании Евгенией Медведевой. Он принимал участие в «Ледниковом периоде» на протяжении двух сезонов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Тиктокер и видеоблогер Даня Милохин принял решение покинуть шоу «Ледниковый период». Такую информацию подтвердил автор проекта, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. «Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива», — сказал Авербух в интервью Sport24. Он также добавил, что пока воздержится от комментариев по этому поводу. Милохин выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира в одиночном катании Евгенией Медведевой. Он принимал участие в «Ледниковом периоде» на протяжении двух сезонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...