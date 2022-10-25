Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

25 октября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

По словам Авербуха, Милохин ушел из проекта по личной инициативе Кирилл Каллиников/ РИА Новости Тиктокер и видеоблогер Даня Милохин принял решение покинуть шоу «Ледниковый период». Такую информацию подтвердил автор проекта, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. «Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива», — сказал Авербух в интервью Sport24 . Он также добавил, что пока воздержится от комментариев по этому поводу. Милохин выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира в одиночном катании Евгенией Медведевой. Он принимал участие в «Ледниковом периоде» на протяжении двух сезонов.

Тиктокер и видеоблогер Даня Милохин принял решение покинуть шоу «Ледниковый период». Такую информацию подтвердил автор проекта, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. «Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива», — сказал Авербух в интервью Sport24. Он также добавил, что пока воздержится от комментариев по этому поводу. Милохин выступал в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира в одиночном катании Евгенией Медведевой. Он принимал участие в «Ледниковом периоде» на протяжении двух сезонов.