В свердловскую колонию с проверкой нагрянули прокуроры и общественники. Фото

26 октября 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

В ИК-13 в Нижнем Тагиле провели ревизию Фото: ГУФСИН по Свердловской области Прокуроры, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и представитель омбудсмена посетили исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Они проверили условия, в которых содержатся заключенные, а также провели личный прием. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУФСИН. «ИК-13 с рабочим визитом посетили консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников, члены ОНК Кирилл Васильченко и Андрей Умнов, представители прокуратуры, помощник начальника ГУФСИН. [Они] посетили медицинскую часть, здание ПФРСИ (помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора, — прим. ред.), где провели личный прием осужденных, подозреваемых, обвиняемых», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские заключенные из ИК-13 и ИК-46 (Невьянск) поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей по двум контрактам. По данным ГУФСИН, с начала 2022 года в различные субъекты РФ свердловскими ИК отправлено мебели на 947 миллионов рублей. К труду привлечены 440 осужденных. Наблюдатели проверили, в каких условиях живут заключенные Фото: ГУФСИН по Свердловской области Прокуроры и общественники провели личный прием заключенных Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Прокуроры, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и представитель омбудсмена посетили исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Они проверили условия, в которых содержатся заключенные, а также провели личный прием. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУФСИН. «ИК-13 с рабочим визитом посетили консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников, члены ОНК Кирилл Васильченко и Андрей Умнов, представители прокуратуры, помощник начальника ГУФСИН. [Они] посетили медицинскую часть, здание ПФРСИ (помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора, — прим. ред.), где провели личный прием осужденных, подозреваемых, обвиняемых», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские заключенные из ИК-13 и ИК-46 (Невьянск) поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей по двум контрактам. По данным ГУФСИН, с начала 2022 года в различные субъекты РФ свердловскими ИК отправлено мебели на 947 миллионов рублей. К труду привлечены 440 осужденных.